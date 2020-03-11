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11/03/2020   5:33 م

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالكويت للمواطنين والمقيمين الراغبين في العودة

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أعلنت السفارة السعودية في الكويت تمديد المهلة الممنوحة للعودة للبلاد إلى 72 ساعة قادمة، وذلك اعتباراً من اليوم (الأربعاء) 11 مارس 2020.

وأفادت في بيان مقتضب اليوم بالسماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة، لمَن لديهم إقامة سارية المفعول.

ودعت السفارة مَن لديه استفسارات من المواطنين والمقيمين الاتصال على الأرقام الخاصة بالسفارة، عبر الأقام التالية: 0096522550021 – 0096551121069 – 0096550155955. وفق “أخبار 24”.

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق أن السعوديين المقيمين والزائرين في الكويت يمكنهم العودة براً عن طريق منفذي الرقعي والخفجي، مبينةً أنها نسّقت رحلة على الخطوط السعودية من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء الأربعاء للراغبين في العودة جواً.

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالكويت للمواطنين والمقيمين الراغبين في العودة

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