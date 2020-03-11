“مدن” تدشن 24 مصنعاً جاهزاً بالرياض والدمام وترسي إنشاء 32 آخرين بالخرج

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، تسعة مصانع جاهزةً بمساحات 1500م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، و15 آخرين بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وذلك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وصرح مدير عام “مدن” المهندس خالد السالم، أن مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من مصانع المدينة الصناعية الثالثة بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام يبلغ 900 م2، كما يتوفر على مرافق الخدمات العامة، وأنظمة شبكات الإطفاء، ومخارج الطوارئ. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن “مدن” أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعاً جاهزاً بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و44 مصنعاً في واحة “مدن” بجدة، وتنفيذ 20 مصنعاً في واحة “مدن” بينبع.
وأوضح أن المصانع الجاهزة تأتي بمساحات “700م² و1500م²، وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة، ومواقف للسيارات، ومناطق خضراء ومكاتب إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وأيضاً الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.