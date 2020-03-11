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أخبار محلية > “الشورى” يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور
11/03/2020   5:33 م

“الشورى” يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

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وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثلاثين اليوم (الأربعاء)، على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس.

جاء ذلك في حضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

وكان المجلس أقرَّ في سبتمبر 2019 إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعددًا من الأحكام الأخرى، قبل أن يعاد إليه النظام ثانيةً لمناقشته.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ في الشهر نفسه إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وتضمن تحديد رسوم تأشيرة الحج والمرور والزيارة لغرض العمرة أو السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو الأصدقاء، بـ300 ريال للدخول مرة واحدة والمتعدد. وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

أخبار محلية
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