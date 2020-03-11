أبرزها منع تقديم الشيشة وإلزام الحلاقين بالكمامات والقفازات .. 6 تدابير لـ”أمانة مكة” للتصدي لـ”كورونا”

أعلنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عن 6 إجراءات وتدابير وقائية واحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا”.
وأوضحت الأمانة أن التدابير تتمثل في إلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسة وأماكن التجمعات ودورات المياه، وكذلك تعقيم الأرضيات والأسطح وعربات التسوق بشكل مستمر.
وتضمنت الإجراءات التشديد على العاملين في صوالين الحلاقة والصالونات النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة، وإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا، وأيضا عدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدويا، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض، مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة. وفق “أخبار 24”.
وشملت التدابير التأكيد على مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلبس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظا على سلامتهم.