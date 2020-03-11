“وقاية”: تدابير هامة للحد من انتشار “كورونا”.. وهذا هو مفهوم العزل والحجر الصحي

أوصى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بعدة إجراءات وتدابير للحد من انتشار فيروس “كورونا كوفيد 19”.
وأوضح المركز أن الإجراءات تتمثل في:
إلغاء أو تأجيل الاجتماعات والاحتفالات والمؤتمرات لغير الضرورة القصوى، وإلغاء الحضور الفعلي للفصول الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد والاعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد.
الحرص على تقليل الزيارات غير الضرورية للأسواق والمجمعات التجارية والمراكز الاجتماعية وصالات السينما، والاقتصار ما أمكن على التطبيقات الذكية في التعاملات الإلكترونية في جميع المؤسسات للحد من التواجد الفعلي للأفراد وتجنب التجمعات، وإلغاء المحاضرات والدروس والفعاليات المقامة داخل المساجد.
وطالب كذلك بوجود خطط مرنة في أماكن العمل، ويشمل ذلك عمل الموظفين عن بعد وتفعيل الاجتماعات الافتراضية.
وحول إجراءات الصحة العامة الأخرى التي من شأنها المساعدة على تقليل انتشار العدوى، أشار المركز إلى أنها تتمثل في العزل الصحي والذي ينطبق على المريض الذي يحمل العدوى، حيث يتم فصل المريض عن الأصحاء ويعزل داخل المستشفى أو المركز الصحي أو المنزل. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الحجر الصحي ينطبق على الأشخاص المشتبه بإصابتهم والذي سبق أن اختلطوا بأشخاص مصابين بالعدوى، حيث يتم الحجر بفصلهم عن الآخرين وتقييد سفرهم وذهابهم من منطقة لأخرى.
وأشار “وقاية” إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف أثناء العطس سيساعد على توقف وانتشار فيروس كورنا الجديد.