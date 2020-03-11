تعرف على أعراض وأسباب ضعف النظر.. وهذه الأغذية تحافظ على صحة العين

كشفت دوريات علمية عن عديد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان بسبب ضعف النظر، لافتة إلى أن أكاديميات طب العيون تصنف ضعف البصر إلى فئتين، الأولى بصري جزئي والثاني أعمى من الناحية القانونية.
وأشارت إلى أن أبرز علامات وأعراض ضعف النظر، تتمثل في حدوث آلام مفاجئة بالعين، وألم متكرر داخلها أو حولها، وعدم وضوح بالرؤية، ورؤية قوس قزح أو هالات حول الأضواء، وضعف الرؤية أو رؤية ومضات الضوء، كذلك تشمل وجود حساسية غير عادية للضوء، وأيضا تورماً أو احمراراً في العين، وتغيراً في لون القزحية، ووجود إفرازات ثقيلة في العينين.
وبينت أن الدراسات الطبية الحديثة ربطت بين ضعف النظر عند بعض الأشخاص وشعورهم بصداع دائم في الرأس.
وأكدت أن أسباب ضعف النظر متعددة، ومعظمها بسبب أمراض العيون، والتي تشمل حدوث إعتام لعدسة العين، أو الضمور البقعي، وضمور العصب البصري بسبب مرض السكري، والتهاب الشبكية والحساسية للضوء.
وأوصى باحثون وأطباء في مجال العيون بعدة طرق للمحافظة على صحة العين، أهمها ارتداء النظارات الشمسية لحماية العيون من أشعة الشمس، واستخدام النظارات الواقية في المصانع، وعمليات الطحن، والأبخرة، والنار، والمواد المتطايرة. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن التوصيات أيضا الإقلاع عن التدخين، واستخدام العدسات بالشكل الصحيح، وعدم تناول الكحول، والمحافظة على الوزن الصحي، وضبط مستويات الكوليسترول في الجسم وضغط الدم، والمحافظة على مستويات السكر ضمن الطبيعي، والفحص الدوري للشبكية بالنسبة لمرضى السكري، وتوجيه المراوح أو المكيفات بعيدًا عن العيون، لتجنب الجفاف.
ونصح الأطباء بتناول أغذية مفيدة لصحة العين، كالفلفل الأحمر الطازج؛ لاحتوائه على فيتامين ج الذي يُعدّ جيدًا للأوعية الدموية الموجودة في العيون، ويقلل من خطر إعتام عدسة العين، ويوجد أيضًا في القرنبيط، والفراولة، وبذور زهرة عباد الشمس والمكسرات، فضلا عن أهمية تناول الأوراق الخضراء الداكنة؛ مثل: اللفت، والسبانخ، والملوخية، وكذلك البطاطا الحلوة، والجزر، والشمام، والمانجا، والمشمش.