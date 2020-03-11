“الطاقة ” توجه “أرامكو” برفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً

أعلنت شركة “أرامكو” تلقيها توجيهات من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليوناً.
وأوضحت “أرامكو” في بيان لها على موقع هيئة السوق المالية “تداول”، أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 /4 / 1439هـ.
وكانت “أرامكو” أعلنت أمس أنها ستزود عملاءها بـ 12.3 مليون برميل يومياً خلال أبريل المقبل، بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً. وفق “أخبار 24”.