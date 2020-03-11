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أخبار محلية > “الحصيني”: حالة مطرية بدءاً من غدٍ الخميس على عدد من المناطق مع تساقط للبرد في بعضها
11/03/2020   2:08 م

“الحصيني”: حالة مطرية بدءاً من غدٍ الخميس على عدد من المناطق مع تساقط للبرد في بعضها

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توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن يشهد عدد من مناطق المملكة حالة مطرية بدءاً من غد الخميس، وستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع تساقط للبرد.

وقال الحصيني إن بداية الحالة ستكون من منطقة تبوك، ثم تنتقل إلى منطقة الحدود الشمالية، فالجوف ثم شمال المدينة، مع هطول أمطار على مرتفعات الباحة، وعسير، والطائف، وجازان.

وأبان أن الأمطار ستمتد يوم الجمعة إلى مناطق المدينة وحائل، وغرب منطقة القصيم، ومن ثم تشمل مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أنه يتوقع في يومي السبت والأحد أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق القصيم، ثم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، ومن بعدها المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن البداية ستكون من شمال تلك المناطق ثم جنوبها مع استمرار الأمطار على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه يتوقع أن يسبق ويرافق الحالة الممطرة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ومن ثم تنخفض، إلى جانب رياح مثيرة للأتربة، مع وجود فرصة لتشكل عاصفة ترابية، مضيفا أنه لا ينصح بالتنزه أيام الخميس والجمعة والسبت لهذا الأسبوع.

“الحصيني”: حالة مطرية بدءاً من غدٍ الخميس على عدد من المناطق مع تساقط للبرد في بعضها

أخبار محلية
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