أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأربعاء)، أسماء المرشحين مبدئيًا لشغل عدد من الوظائف الصحية المعلنة في 29 / 6 / 1441 هـ.
ودعت المديرية، المعلنة أسماؤهم إلى مراجعتها، مصطحبين الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، وشهادة الامتياز، وشهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني، مع إرفاق معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهلات من الخارج، ونسخة من كل من هذه الوثائق.
وأفادت أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية؛ مشددة على أن عدم المراجعة خلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يعد عدولًا من المرشح عن الرغبة في التوظيف.
وأكدت أن الترشيح لهذه الوظائف تم وفقًا للدرجة العلمية، والمعدل التراكمي، وأقدمية التخرج، علمًا أن المقابلة لا تعني الترشيح النهائي، وأنه سيتم إعلان المقبولين في وقت لاحق عبر موقع الدفاع المدني.
وفق “أخبار 24”.