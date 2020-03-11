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أخبار محلية > “التجارة”: نتابع التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة للبنزين
11/03/2020   2:07 م

“التجارة”: نتابع التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة للبنزين

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أكدت وزارة التجارة أنها تتابع التزام محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة بالأسعار المعلنة لأسعار البنزين لشهر مارس، بعد إعلان أرامكو مراجعة الأسعار مساء أمس (الثلاثاء).

وأبانت أنها تتابع الأمر بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وأن الفرق الرقابية التابعة لها تقف على المضخات والشاشات الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للأسعار.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة بشأن أسعار البنزين عبر الاتصال بمركز البلاغات (1900)، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.

وأعلنت أرامكو الثلاثاء مراجعة أسعار الوقود لشهر مارس 2020، حيث تم تثبيت سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال، وخفض بنزين 95 إلى 2.05 ريال.وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: نتابع التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة للبنزين

أخبار محلية
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