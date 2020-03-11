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أخبار محلية > الطالب في “فيديو الذهاب إلى المدرسة رغم تعليق الدراسة” يوضح ملابسات الأمر
11/03/2020   2:06 م

الطالب في “فيديو الذهاب إلى المدرسة رغم تعليق الدراسة” يوضح ملابسات الأمر

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علّق الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتجه إلى مدرسته بصبيا، على واقعة ذهابه إلى المدرسة على الرغم من صدور قرار تعليق الدراسة بسبب “كورونا الجديد”.

وقال الطالب ويدعى يوسف الجعيد وهو مقيم يمني بقرية العشة غرب محافظة صبيا، إنه اعتاد على النوم مبكراً والذهاب إلى المدرسة مشياً على الأقدام في كل يوم.

وأضاف أنه في ذلك اليوم خرج إلى مدرسته كالعادة ولم يكن على علم بتعليق الدراسة، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن والده هو الآخر لم يسمع بتعليق الدراسة لأن هاتفه ليس متصلاً بالإنترنت.

وكان ناشطون تداولوا الإثنين الماضي مقطع فيديو يظهر “الجعيد” وهو في طريقه صباحاً إلى المدرسة، وقد حاول مصور المقطع التأكد من معرفة الطالب بتعليق الدراسة، إلا أن الأخير بدا متجاهلاً له وأكمل طريقه في ثبات.

الطالب في “فيديو الذهاب إلى المدرسة رغم تعليق الدراسة” يوضح ملابسات الأمر

أخبار محلية
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