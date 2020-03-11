شاهد.. كيف ترصد الكاميرات الحرارية بمطار جدة حالات الاشتباه بـ”كورونا”؟

كشف تقرير مصوّر كيف تعمل الكاميرات الحرارية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في رصد حالات الاشتباه بفيروس “كورونا” الجديد بين المسافرين.
وأوضح التقرير الذي بثته “العربية”، أن الكاميرا يتم وضعها في الممر الذي يمر به المسافرون القادمون إلى المملكة، وتعمل الكاميرا على تحليل حرارة الجسم.
وفي حال كانت حرارة الجسم مرتفعة يظهر لون أحمر على الشخص المصاب وتعطي الكاميرا تنبيهاً، ويتم عزله واتخاذ الإجراءات الطبية لمعرفة أسباب ارتفاع درجة حرارته.
تعرف على طريقة عمل الكاميرات الحرارية في مطار الملك عبدالعزيز بـ #جدة التي ترصد حالات الاشتباه بفيروس #كورونا بين المسافرين
عبر:@saudalkhalaf pic.twitter.com/TrHug5TwWf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ١٠مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.