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أخبار محلية > “التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لباقي المراحل الدراسية عبر قناة “عين”
11/03/2020   8:27 ص

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لباقي المراحل الدراسية عبر قناة “عين”

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كشفت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية، التي ستبث عبر قناة “عين”.

وستبث الدروس بشكل مباشر عبر القناة على تردد عربسات 12437 عمودي، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، وستعاد طوال اليوم.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن كذلك متابعة الدروس عبر الرابط التالي.

 

 

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لباقي المراحل الدراسية عبر قناة “عين”

أخبار محلية
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