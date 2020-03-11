نصائح وإرشادات للحماية وتجنّب العدوى من فيروس “كورونا”

قدّم طبيب أمريكي يدعى دكتور أوز، عدة نصائح وإرشادات مهمة من شأنها ضمان الحماية وتجنّب العدوى من الإصـابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد دكتور أوز وفقاً لـ “فوكس نيوز”، أنه من الجيد اتباع هذه النصائح بشكل عام، مشدداً على ضرورة البعد عن التسبب لنا أو لغيرنا في أي توتر أو قلق من الفيروس، فهذا سيكون أكثر ضرراً من الفيروس نفسه.
وحدد 12 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا الذي وصفه بالقـاتل، وهي:
1- غسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية مع استخدام معقم لليدين.
2- تطهير الأسطح بواسطة البخاخات المطهرة بدلاً من قطعة القماش أو المناديل المبللة، فذلك يساهم في عدم انتقال الجراثيم من سطح لآخر، ونصح كذلك بترك السطح مبللاً لمدة 3 دقائق قبل تجفيفه.
3- النوم 7 ساعات على الأقل كل ليلة.
4- ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً.
5- تحسين جودة الهواء بمرطبات الجو؛ حيث إن الفيروسات لا تنتشر في الهواء الرطب.
6- ممارسة التأمل، وذلك لأنه يساعد في دعم جهاز المناعة.
7- تجنب المصافحة، لأنها تنقل 10 أضعاف الجراثيم، والاكتفاء بإيماءة مصحوبة بابتسامة عريضة.
8- الامتناع عن لمس الوجه بالأيادي المجردة.
9- تخزين الاحتياجات الأساسية التي تكفي لمدة أسبوعين، ومن هذه الاحتياجات: الأطعمة غير قابلة للتلف والتي يمكن تجميدها، والأدوية، والمستلزمات المنزلية مثل المناديل والصابون والمنظفات.
10- تناول الأطعمة والفيتامينات التي تدعم الجهاز المناعي، مثل الخضراوات الورقية والفواكه الغنية بالفيتامينات، وتناول الحمضيات والتوت والكيوي التي توفر للجسم المعادن الأساسية والفيتامينات كذلك.
11- الحصول على لقاح الإنفلونزا لتجنب الخلط بين الإنفلونزا الموسمية وبين عدوى فيروس “كورونا”.
12- إذا كنت مريضاً تناول يومياً 80 ملغم من الزنك، و250 ملم من فيتامين سي مرتين، و250 ملغم من بيتا غلوكان، وتناول كذلك شراب أو أقراص استحلاب مستخلص البليسان 4 مرات يومياً لمدة 5 أيام وفق “أخبار 24”.