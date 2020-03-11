نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: أبقينا على حكام أجانب لقيادة مباريات الجولة الـ 22 وكأس الملك
11/03/2020   8:25 ص

بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: أبقينا على حكام أجانب لقيادة مباريات الجولة الـ 22 وكأس الملك

+ = -
755

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو، أن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سيديرها حكام أجانب.

وقال تريساكو في مداخلة لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إنهم طلبوا من 3 طواقم لحكام أجانب أداروا مباريات الجولة الماضية أن يبقوا في المملكة؛ تحسباً لقرار منع رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أنهم سيطلبون من الحكام البقاء أيضاً لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أنهم استبعدوا فكرة استقدام حكام من أمريكا الجنوبية؛ بسبب منع السفر والقدوم من دبي وإسطنبول؛ حيث إن رحلات الطيران من تلك القارة تمر عبر المدينتين. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: أبقينا على حكام أجانب لقيادة مباريات الجولة الـ 22 وكأس الملك

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091938.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.