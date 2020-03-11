بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: أبقينا على حكام أجانب لقيادة مباريات الجولة الـ 22 وكأس الملك

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو، أن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سيديرها حكام أجانب.
وقال تريساكو في مداخلة لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إنهم طلبوا من 3 طواقم لحكام أجانب أداروا مباريات الجولة الماضية أن يبقوا في المملكة؛ تحسباً لقرار منع رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أنهم سيطلبون من الحكام البقاء أيضاً لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أنهم استبعدوا فكرة استقدام حكام من أمريكا الجنوبية؛ بسبب منع السفر والقدوم من دبي وإسطنبول؛ حيث إن رحلات الطيران من تلك القارة تمر عبر المدينتين. وفق “أخبار 24”.
كيف تمكنت لجنة الحكام من تأمين وصول الحكام الأجانب الى السعودية رغم قيود السفر بسبب فايروس كورونا؟ pic.twitter.com/bj93RcU1HA
— العربية – في المرمى (@FilMarma) ١٠مارس ٢٠٢٠