"أرامكو" تعلّق على صورة متداولة لموظف يحمل عبوة تعقيم في أحد مرافقها

أعربت شركة أرامكو السعودية عن استيائها الشديد بشأن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد موظفيها وهو يرتدي ما يشبه عبوة التعقيم في أحد مرافقها، مبينةً أن ذلك تم دون موافقة من الجهة المعنية بالشركة.
وأوضحت الشركة أنها قامت على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخذت إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدةً حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صوراً لموظف تابع لشركة أرامكو وهو بداخل صندوق يحمله وشخص آخر يقف أمامه ويقوم بتعقيم يده، الأمر الذي أثار استهجانهم.
وفق “أخبار 24”.