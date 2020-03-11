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أخبار محلية > “الصحة”: رصد حالة إصـابة جديدة بفيروس كورونا لراكب مصري في مطار جدة
11/03/2020   8:23 ص

“الصحة”: رصد حالة إصـابة جديدة بفيروس كورونا لراكب مصري في مطار جدة

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أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل حالة إصـابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وأوضحت الوزارة أن كاميرات الرقابة الصحية الحرارية رصدت ارتفاعاً في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وأبانت أن الراكب كان موجودًا في مصر قبل توجهه إلى أمريكا خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

 وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: رصد حالة إصـابة جديدة بفيروس كورونا لراكب مصري في مطار جدة

أخبار محلية
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