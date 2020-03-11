“الأمن العام” ينشر فيديو السطو على عربتي نقل أموال بالبديعة والشفا.. ويطيح بالمتهم الثالث

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على المتهم الثالث من المتورطين في السطو على عربتي نقل أموال بالبديعة والشفا بمدينة الرياض.
وكان المتحدث باسم شرطة الرياض أعلن قبل أسبوع القبض على اثنين من المتهمين الأربعة، وهما متزعم الجريمة، والآخر تم استرداده من خارج المملكة بعد فراره مع المتهم الرابع الذي لا تزال تجري محاولات القبض عليه.
ونشر “الأمن العام” مقطع فيديو للجريمتين، حيث وقعت إحداهما في 15 ربيع الآخر 1441 بحي الشفا عندما قام الجناة بإطلاق النار على عربة نقل أموال واستولوا على مبلغ وقدره 1.95 مليون ريال، وتبين بعد القبض على اثنين منهم تورطهما في السطو بالأسلوب نفسه على 250 ألف ريال من سيارة نقل أموال في حي البديعة بتاريخ 4 شعبان 1440. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمن العام أن الجناة الثلاثة موقوفون لدى الجهات الأمنية، في حين تجري متابعة إجراءات القبض على الرابع.
مهما طال ليل المجرمين سينالون عقابهم ولو بعد حين .#في_قبضة_رجال_الأمن pic.twitter.com/g06vkGn3vY
— الأمن العام (@security_gov) ١٠مارس ٢٠٢٠