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أخبار محلية > ضبط 10 عمال مخالفين بحوزتهم مبالغ مالية بشبهة غسل أموال وتستر تجاري بجدة
11/03/2020   8:20 ص

ضبط 10 عمال مخالفين بحوزتهم مبالغ مالية بشبهة غسل أموال وتستر تجاري بجدة

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أعلنت وزارة التجارة، أمس(الثلاثاء)، عن ضبط 10 عمال مخالفين وبحوزتهم مبالغ مالية، بشبهة غسل أموال وتستر تجاري، وذلك بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة جدة.

وجاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ مواطن عن وجود عمالة تستخدم شقة في أحد المباني القديمة في ممارسة نشاط تجاري بالمخالفة، حيث جرى استدعاؤهم من قبل الشرطة، لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأبلغ أحد المواطنين، عبر تغريدةٍ له بـ”تويتر”، عن ممارسة عمالة وافدة لنشاط تجاري من داخل الشقة، دون وجود أي لوحة على المبنى تدل على وجود منشأة تجارية داخله. وفق “أخبار 24”.

ضبط 10 عمال مخالفين بحوزتهم مبالغ مالية بشبهة غسل أموال وتستر تجاري بجدة

أخبار محلية
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