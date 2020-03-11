نشرت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي)، التي تُبث على قناة “عين”.
وتُبث الحصص على قناة “عين” (تردد عربسات 12437 عمودي) في بث مباشر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12.30 ظهراً، وتتم إعادتها على مدار اليوم.
كما يمكن متابعتها عبر قناة “عين دروس” على “يوتيوب” عبر هذا الــرابــط .
وكانت الوزارة أعلنت تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم الإثنين حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي لتقليل انتشار فايروس “كورونا الجديد”، وفعّلت بدلاً عن ذلك المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد، لضمان استمرار العملية التعليمية.
وفق “أخبار 24”.