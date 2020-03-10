بالصور.. محافظ الخرج يعقد اجتماعاً بالجهات المعنية لمراجعة مستوي الإستعداد للتعامل مع فيروس كورونا الجديد

عقد محافظ الخرج أ.مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٧/١٥ هـ اجتماعاً بحضور سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالخرج أ.فهد الممخور وأصحاب السعادة مدراء الجهات ذات العلاقة لمراجعة مستوى الإستعداد للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID19) وتعزيز التنسيق بين الجهات.
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بهم واستعرض جهود الدولة في الوقاية من انتشار الفيروس وأكد على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال عدوى الفيروس ، والتعويل على جهود الجهات في انجاح تلك الإجراءات وتقديم كافة الإمكانيات التي تضمن توعية المواطن والمقيم على حد سواء . بعد ذلك قدم أ . الممخور تعريفاً عن فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية المتخذة ، وتعليمات الوزارة التوعوية . تبع ذلك تنويه بعض الجهات بعدد من الإجراءات المتخذة .
وتم الخلوص الي عدة توصيات أبرزها :
– تشكيل فريق طوارئ من جميع الدوائر الحكومية ذات الاختصاص على مدار اليوم تحسباً لأي حدث طارئ.
-إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة الجماعية المقررة خلال الفترة القادمة حتى إشعار آخر .
– إقامة برنامج توعوي تدريبي بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى(يتم تقديمه من قبل مستشفى الملك خالد بالخرج والغرفة التجارية وبالتعاون مع المنشآت الصحية الحكومية الأخرى ) يستهدف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الربحي والغير ربحي والأماكن العامه .
– حث الإعلام في محافظة الخرج للقيام بدوره المأمول في توعية المجتمع تحت مظلة إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في المنشآت الصحية بمحافظة الخرج .
وفي الختام استمع الجميع لشرح الركن التوعوي لغسل الأيدي .