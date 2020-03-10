“السفارة في تركيا”: “الخطوط السعودية” ستفتح رحلاتها لمدة يومين للراغبين في العودة إلى المملكة

نبّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المواطنين المتواجدين هناك،إلى أن “الخطوط السعودية” ستفتح رحلاتها من تركيا اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) إلى 12 مارس الجاري، للراغبين في العودة إلى المملكة.
وأوضحت السفارة أن التنبيه يشمل أبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات، ودعت جميع الراغبين في العودة إلى المملكة للتواصل مع الخطوط الجوية السعودية للتنسيق معها.
يُذكر أن وزارة الداخلية قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى خمس دول من ضمنها تركيا، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد. وفق “أخبار 24”.