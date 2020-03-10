إطلاق “بوابة الترفيه” لتقديم خدمات ترفيهية ذات مستوى عالٍ

دشنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، بوابة الترفيه، بهدف تنظيم وتطوير نشاط الترفيه في المملكة والارتقاء به، وتقديم خدمات ترفيهية ذات مستوى عال.
وتضم البوابة الجديدة ثلاث منصات تخدم قطاع الترفيه في المملكة؛ وهي المرافق الترفيهية، والتراخيص، وتسجيل الموردين.
وتستهدف البوابة منظمي الفعاليات ومزودي الخدمات وملاك المطاعم والمقاهي وملاك المرافق الترفيهية.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء “بوابة الترفيه” هو أتمتة جميع الخدمات المتعلقة بالتراخيص والعمليات الداخلية المصاحبة، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المرافق الترفيهية وللموردين في القطاع، بهدف رفع جودة الخيارات الترفيهية.
وستكون مهمة كل منصة من من المنصات الثلاث ما يلي:
منصة المرافق الترفيهية: تتيح أمام زوار المنصة المرافق التي تناسب إقامة أنشطة ترفيهية، وتتيح لهم عرض بياناتهم والتواصل مع منظم النشاط لتقديم للاستفادة من خدماتهم. وفق “أخبار 24”.
منصة الموردين: يستطيع مقدمو الخدمات المساندة لقطاع الترفيه في المملكة، مثل إدارة الحشود ومزودي التذاكر وغيرهم، التسجيل فيها.
منصة التراخيص: تمنح مشتركيها ميزة تسجيل بياناتهم وحفظها، ما يسهّل عليهم عملية تقديم طلباتهم في كل مرة، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات والتفاعل من خلال المنصة وطباعة التراخيص عند إصدارها.