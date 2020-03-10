بالفيديو.. مواطن يوثق إقامته في الحجر الصحي بأحد الفنادق على نفقة الدولة

وثق رجل أعمال سعودي في مقطع فيديو قصير جانباً من إقامته في الحجر الصحي بأحد الفنادق بالعاصمة الرياض على نفقة الدولة.
وقال المواطن إنه سافر لعدة دول موبوءة بفايروس كورونا المستجد، وعند وصوله لمطار الرياض جرى استقباله بشكل جيد وقُدمت له الخدمات اللازمة.
وأضاف أنه نُقل إلى الحجر الصحي في أحد المنتجعات في الدرعية، وخُير بعدها بين البقاء في المنتجع والانتقال لفندق، ففضل الانتقال للفندق. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه انتقل لفندق فخم بالرياض، تتحمل الدولة تكلفة الإقامة فيه وتقدم لهم الرعاية الطبية على مستوى عالٍ دون أي تقصير، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً آخرين جرى عزلهم وتُقدم لهم جميعاً الرعاية اللازمة.
فيديو | رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي في #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/6Yvpfr7uAz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٠مارس ٢٠٢٠