“الشؤون الاقتصادية” يحث على تسخير كافة الإمكانات لضمان رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين

حثّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كافة القطاعات والأجهزة ذات العلاقة على بذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد.
وأشاد المجلس بما بذلته القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في المملكة.
كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن، وناقش العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس حيال التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.