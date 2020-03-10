وزير الطاقة رداً على نظيره الروسي: نحن في سوق حرة وعلى كل منتج للنفط إبداء قدرته على المنافسة

صرّح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأنه لا حاجة لعقد اجتماع لمجموعة (أوبك +) في الفترة من مايو إلى يونيو المقبلين، مشيراً إلى أنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته.
جاءت تصريحات وزير الطاقة، اليوم الثلاثاء، رداً على نظيره الروسي ألكسندر نوفاك الذي قال إن بلاده لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وذلك بعد أيام من إعلانه عدم التزام بلاده بأي اتفاق تجاه منظمة أوبك.
وقال الأمير عبدالعزيز، وفقاً لـ”رويترز”، إنه “لا حاجة للاجتماع في ظل غياب الاتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فايروس كورونا على الطلب والأسعار”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الأمير عبدالعزيز: “لا أرى مبرراً لعقد اجتماعات من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم وتبني الإجراءات الضرورية في أزمة كهذه”.
وتابع: “إننا في سوق حرة، وينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق وتعزيزها، وأن يبدي قدرته على المنافسة”، وذلك رداً على ما قاله الوزير الروسي بأن تخفيضات الأسعار التي قامت بها “أرامكو” أدت لذعر في السوق.