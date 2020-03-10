تفقّد نائب وزير التعليم عبدالرحمن العاصمي، اليوم (الثلاثاء)، سير العمل في منصات الوزارة للتعليم عن بُعد خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام.
واطّلع العاصمي، خلال جولته التفقدية بمجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، على بث قنوات “عين”، من خلال ١٧ قناةً تتيح لطلاب وطالبات التعليم العام متابعة دراستهم عن بُعد.
وأظهرت لقطات لحظة تجوّل العاصمي بالمجمع، حيث اطّلع على الفصول الدراسية، مشيداً بجهود المشرفين والمعلمين في المدرسة الافتراضية.
وتُبث قنوات “عين” عبر قناة “يوتيوب” التعليمية على مدار الساعة، وعلى تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، وتعاد الدروس بعد ذلك على مدار اليوم.
#فيديو |#نائب_وزير_التعليم يتابع سير العمل في منصات الوزارة للتعليم عن بُعد. pic.twitter.com/9Id1YBY5F7
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) ١٠مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.