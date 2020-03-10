المملكة تدعو إيران لتوفير حياة كريمة لمواطنيها بدلاً من التدخل في دول الجوار

طالبت المملكة، إيران بالالتفات لمصالح شعبها وتوفير حياة كريمة لهم بدلاً من دعم الجماعات الإرهابية ونشر الفوضى في دول الجوار.
جاء ذلك على لسان عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان.
وقال الخشعان إن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان، أدى إلى حرمان المواطن الإيراني من حقه في التنمية وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.
ودعا الخشعان إيران للتركيز على التنمية في الداخل وتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف عن دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار.
وأعربت المملكة عن قلقها تجاه انتهاك طهران لحقوق الأقليات في الداخل الإيراني، وتعرض بعض الطوائف مثل العرب والأحواز للتمييز في جوانب مثل التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية.