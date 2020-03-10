“الصحة”: جميع مصابي كورونا بالمملكة حالتهم مستقرة باستثناء الأمريكي حالته حرجة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمملكة بلغ 20 حالة، منها 10 ذكور و10 إناث متوسط أعمارهم 47 عاما ولا توجد أي حالة مسجلة لأطفال.
وذكر أن 7 حالات منها مرتبطة بالقدوم من إيران و3 من العراق 3 مرت بالعراق وإيران وحالتان من مصر وحالة من الفلبين مرورا بإيطاليا، أما بقية الحالات الأربع كانت لمخالطي المصابين بالفيروس.
وأضاف أن الحالات المصابة يقدم لها الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالرياض، وحالة في مكة المكرمة، مؤكدا أنه تم حصر قرابة 800 حالة مخالطة للمصابين وتم اتخاذ الإجراءات الصحية لهم لحين الاطمئنان على سلامتهم.
وأكد العبدالعالي، أن جميع الحالات بوضع صحي مطمئن باستثناء حالة المصاب من الجنسية الأمريكية فإن حالته حرجة، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية له بالعناية المركزة وهو على أجهزة التنفس الصناعي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن 2032 حالة تم تقديم العزل المنزلي لها تحت المتابعة الصحية، و468 حالة في الحجر الصحي، موضحا أنه تم الكشف على نصف مليون شخص في المنافذ الحدودية للمملكة.