شرطة الشرقية: نتائج الفحص الحيوي أكدت ألا علاقة بين “نوري حبتور” والمواطن الذي يُدعى أنه ابنه

أكدت شرطة الشرقية عدم صحة ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8/ 5/ 1417هـ.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه مؤخرًا، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي/ نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدّعي بأنه ابنه المفقود.
وأشار المتحدث إلى أن الفحص الاستثنائي الذي خضع له حبتور مؤخراً، جاء تنفيذاً للأمر الصادر من أمير المنطقة الشرقية للإدارة العامة للأدلة الجنائية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف كان قد وجه بدراسة طلب والد نسيم حبتور المفقود قبل 24 عاماً، بشأن رغبته إعادة التثبت من الهوية عبر تحليل DNA.