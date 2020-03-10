“الوزراء”: الكشف على نصف مليون مسافر وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا

كشف مجلس الوزراء أن نصف مليون مسافر خضعوا للكشف الصحي للتحقق من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (covid 19)، أثناء دخولهم المملكة عبر المنافذ المختلفة.
وأبان المجلس أنه جرى تطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا، والحجر الصحي على 468 آخرين، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، جاءت 20 عينة منهم إيجابية.
ونوه بالجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لكورونا؛ لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس. وفق “أخبار 24”.