مجلس الوزراء يقر إنشاء الهيئة السعودية للسياحة ومركز الفعاليات

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ عدد من القرارت.
وقرر المجلس الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، بناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
كما قرر إنشاء مركز الفعاليات وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، والموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات”، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.وفق “أخبار 24”.