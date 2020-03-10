قالت عضوة الفريق الدولي لتطوير لقاح “كورونا”، الباحثة السعودية نهلة إسحاق، إن اللقاح جرى تطويره وإرساله لمنظمة الصحة العالمية في 42 يوماً، وهو بحاجة لما بين عام إلى عام ونصف ليكون متاحاً للأشخاص حول العالم.
وأضافت إسحاق، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” أمس، أن هناك 45 متطوعاً جاهزين لتجربة اللقاح الجديد، وسيدخل مرحلة التجارب السريرية مع بداية أبريل المقبل، مبينة أن دورها في الفريق يتمثل في تقييم مفعول اللقاح ورصد تفاعله وتأثيره على الجسم.
وكشفت الباحثة، أن هناك شركة عالمية تمكنت من تطوير لقاح آخر لعلاج مرض “كورونا”، ووصلت فيه إلى المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح، وهي مرحلة التجارب السريرية.
وفق “أخبار 24”.