كشف برنامج حساب المواطن أن مخصص دعم شهر مارس الذي أُودع اليوم الثلاثاء، بلغ 2.7 مليار ريال، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرون 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.
وصرح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 11 مليون ريال، ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأبان القحطاني أن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، لافتاً إلى أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.5% عن الدفعة السابقة.
واشار إلى أن 53% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
وفق “أخبار 24”.