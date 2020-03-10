“الصحة” توقع مذكرة تفاهم لتوطين ونقل تقنية صناعة الإنسولين في المملكة

وُقعت اليوم (الثلاثاء) مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة سانوفي السعودية، تهدف للبدء في توطين ونقل تقنية صناعة الإنسولين داخل المملكة، مع إمكانية تصديره إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
جرى توقيع المذكرة بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وتضمنت تبادل الخبرات المعرفية والعمل على توطينها داخليا.
كما تضمنت المذكرة ضرورة العمل المشترك لتسريع وتيرة تصنيع أدوية مبتكرة في علاج مرضى السكري بالمملكة، وكذلك العمل على تقديم حلول مبتكرة للرعاية الصحة لعلاج وتقليل أضرار المرض داخل السعودية. وفق “أخبار 24”.