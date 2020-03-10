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أخبار محلية > “أرامكو” تعلن تزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة 300 ألف برميل عن الطاقة القصوى
10/03/2020   1:50 م

“أرامكو” تعلن تزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة 300 ألف برميل عن الطاقة القصوى

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أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في إبريل المقبل، بزيادة 300 الف برميل يوميًا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر ابريل 2020.

وتوقعت الشركة أثرًا ماليًا إيجابيًا على المدى الطويل.

وكانت السوق المالية السعودية “تداول” قد أعلنت تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” ابتداءً من الساعة  11:48 صباح اليوم، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري. وفق “أخبار 24”.

يذرك أن السهم عاد للتداول مجدداً، وسجل ارتفاعاً بلغ 9% فور عودته.

“أرامكو” تعلن تزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة 300 ألف برميل عن الطاقة القصوى

أخبار محلية
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