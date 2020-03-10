المحكمة التجارية تقضي بتعيين حراسة قضائية على أحد المستشفيات الأهلية بجدة

أصدرت المحكمة التجارية في محافظة جدة، أمس (الإثنين)، حكماً يقضي بفرض حراسة قضائية على أحد المستشفيات الأهلية، إثر دعوى قضائية قدمها ملاك الشركة المالكة للمستشفى ضد رئيس مجلس الإدارة وزوجته مديرة المستشفى.
وتقدم ملاك الشركة بطلب للمحكمة بتعيين حراسة قضائية على المستشفى، والتحقيق في أسباب الخسائر المالية، التي يتهمون رئيس مجلس الإدارة وزوجته التي تتولى منصب المدير العام للمستشفى بالتسبب فيها، متهمين رئيس مجلس الإدارة بالإخلال بمسؤولياته التعاقدية؛ ما تسبب في الخسائر والتردي المالي للمستشفى.
وكان رئيس مجلس الإدارة ألقي القبض عليه في عدة قضايا أخرى، الأمر الذي يرى الملاك أنه أسهم في التدهور المالي للشركة، بجانب أخطاء ومخالفات أخرى، مطالبين بتعويضهم بمبلغ 90 مليون ريال، مستندين إلى 20 سبباً في طلبهم لتعيين حراسة قضائية على المستشفى. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المحكمة التجارية منحت أطراف الدعوى 30 يوماً، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) لتقديم اعتراض على الحكم بتعيين محاسب قانوني حارساً قضائيا للمستشفى.