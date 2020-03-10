حصيلة وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز الـ4 آلاف بعد تسجيل 110 آلاف إصابة

كشفت مصادر عن تسجيل 4011 حالة وفاة عالميًا، ناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وإصابة أكثر من 110 آلاف شخص، في أكثر من 100 دولة حول العالم.
وسجلت الصين 17 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3136، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة، في ظل الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة بإغلاق المدن.
وتبلغت السلطات الصينية اليوم (الثلاثاء) عن 19 إصابة جديدة، وهو أقل عدد مسجل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير الماضي، فيما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في الصين أكثر من 80 ألف مصاب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 70% منهم تماثلوا للشفاء.
وفي إيطاليا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 463 حالة، من بين أكثر من 9 آلاف مصاب، وهي الدولة الأكثر تضررا بعد الصين من انتشار الفيروس، ما دفع السلطات إلى تعليق المناسبات الرياضية ومنها بطولة الدوري الإيطالي.وفق “أخبار 24”.