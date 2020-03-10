نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المرور”: عدم الالتزام بضوابط “الأفضلية على الطرق” يعرضك لغرامة تصل إلى 900 ريال
10/03/2020   1:46 م

“المرور”: عدم الالتزام بضوابط “الأفضلية على الطرق” يعرضك لغرامة تصل إلى 900 ريال

+ = -
820

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية، ومنها ضوابط إعطاء الأفضلية على الطرق؛ وذلك للحد من حالات الزحام وتفادي الحوادث المرورية.

وأبانت الإدارة أن حالات عدم إعطاء الأفضلية تتمثل في عدم الوقوف بشكل تام عند إشارة (أمامك أفضلية) عند مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية، وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسية في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

وأضافت أن من ضمن هذه الحالات أيضًا: عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا تكون هناك إشارات أولوية.

ونوهت الإدارة في منشور توعوي إلى أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.وفق “أخبار 24”.

“المرور”: عدم الالتزام بضوابط “الأفضلية على الطرق” يعرضك لغرامة تصل إلى 900 ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091824.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.