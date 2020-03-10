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أخبار محلية > بالفيديو.. والد الأطفال الـ8 المتوفين حرقاً بالكويت يعلّق على الواقعة وهذا ما “أثلج صدره”
10/03/2020   8:30 ص

بالفيديو.. والد الأطفال الـ8 المتوفين حرقاً بالكويت يعلّق على الواقعة وهذا ما “أثلج صدره”

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علّق والد الأطفال الـ8 الذين لقوا مصرعهم في حريق مروّع التهم منزلهم بمنطقة صباح الأحمد بالكويت، بأنها فاجعة له كونه والدهم.

وقال الأب خلال لقاء ببرنامج “المجلس”، إن أبناءه ذهبوا إلى مكان أخْير من هذا المكان، مبيناً أن الشيء الذي أثلج صدره هو وقفة جميع الشعب الكويتي معه في المقبرة.

وكانت الجهات المختصة قد فتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحــادث، فيما أشارت مصادر إلى أن الشكوك تحوم حول خادمتين تعملان بالمنزل وهربتا منه وقت الحريق. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. والد الأطفال الـ8 المتوفين حرقاً بالكويت يعلّق على الواقعة وهذا ما “أثلج صدره”

أخبار محلية
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