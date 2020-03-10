بالفيديو.. تعليق السفير الصيني لدى المملكة على ادعاء أن فيروس “كورونا” سـلاح بيولوجي ضد بلاده

علّق السفير الصيني لدى المملكة “تشن وي تشينغ”، على الادعاءات التي تقول إن فيروس “كورونا” الجديد المتفشي بين دول العالم، هو جزء من حـرب بيولوجية موجهة ضد الصين، مبيناً أنه لا يتفق مع هذا الادعاء.
وقال السفير الصيني في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الحديث بأن الفيروس نشأ في المختبرات وتسرّب منها ليستخدم كـسلاح بيولوجي ضد بلاده جزء من نظرية المؤامرة، التي لا تساعد في خلق حالة تضامن عاملية ضد الوباء.
وأشار إلى أن التحليلات من مختلف دول العالم، معظمها يقول إن الفيروس نشأ من حيوان كغيره من الأمراض والفيروسات المنتشرة حول العالم.
وعن الجهود المبذولة لإنتاج لقاح ضد الفيروس، أكد تشن وي تشينغ أن الكثير من الدول تبذل مجهودات كبيرة لإنتاج اللقاح، والصين أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يدخل اللقاح المنتج في الصين مرحلة الاختبارات السريرية نهاية شهر أغسطس المقبل أو قبل ذلك، لكن حسب المعلومات العلمية فإنتاج لقاح ضد الفيروس بحاجة لوقت قد يصل لنحو 18 شهراً.
#فيديو#المديفر يسأل سعادة السفير الصيني لدى #المملكة تشن وي تشينغ:
هناك من يقول إن #كورونا سـلاح بيولوجي موجه نحو الصين من دول معينة…
شاهد تعليق السفير الصيني.#كورونا_في_الصورة pic.twitter.com/hHSfa55Nxg
— في الصورة (@Fealsora) March 9, 2020
سعادة السفير الصيني لدى #المملكة تشن وي تشينغ:
لدينا تقدم ملحوظ في جهود إنتاج أول لقاح لفيروس #كورونا، ومن المتوقع أن يدخل اللقاح الجديد مرحلة الاختبارات السريرية في نهاية أغسطس المقبل، أما اللقاح النهائي فلا يمكن أن يعتمد قبل عام ونصف..#كورونا_في_الصورة pic.twitter.com/OoBZp2cNwS
— في الصورة (@Fealsora) March 9, 2020