تنبيهات برياح مثيرة للأتربة في الرياض ومكة والمدينة والجوف

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بهبوب رياح نشطة مع أتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية، على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف خلال الساعات المقبلة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة في الرياض ستبدأ منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتستمر حتى السابعة مساءً، وتشمل مدن السليل وعفيف ووادي الدواسر.
وأضافت أن الحالة ستبدأ في مناطق مكة والمدينة والجوف منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وتشمل مدن: (الجموم، الخرمة، الطائف، الكامل، المويه، بحرة، تربة، خليص، رنية، الحناكية، المدينة المنورة، المهد، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل). وفق “أخبار 24”.