فتح المجال للسعوديين المتواجدين في الإمارات للعودة إلى المملكة خلال 72 ساعة

أعلنت السفارة السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين في الإمارات إلى المملكة خلال 72 ساعة، عبر الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي.
وأوضحت السفارة أنه يمكن أيضاً للمواطنين العودة براً عن طريق منفذ البطحاء، مبينة أنه يمكن للمواطنين كذلك التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في دبي في حال وجود أي استفسارات.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أبو ظبي، وحرصاً على المواطنين السعوديين المتواجدين بالإمارات.
🛑 تنويه هام وعاجل🛑
بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لأحوال المواطنين السعوديين في دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية: pic.twitter.com/1dpHucuGYz
— السفارة في الإمارات (@KSAembassyAE) March 9, 2020
وفق “أخبار 24”.