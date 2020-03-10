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أخبار المناطق > استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر اليوم وغداً لتمكين المواطنين الزائرين من العودة
10/03/2020   8:26 ص

استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر اليوم وغداً لتمكين المواطنين الزائرين من العودة

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أعلنت السفارة السعودية لدى القاهرة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) (10 و11 مارس)، لتمكين المواطنين الزائرين لمصر من العودة إلى المملكة.

وأوضحت السفارة بأن شركات الطيران بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات، ستواصل رحلاتها وفق جداولها المعتادة.

وبينت أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

وفق “أخبار 24”.

استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر اليوم وغداً لتمكين المواطنين الزائرين من العودة

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