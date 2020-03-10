استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر اليوم وغداً لتمكين المواطنين الزائرين من العودة

أعلنت السفارة السعودية لدى القاهرة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ومصر اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) (10 و11 مارس)، لتمكين المواطنين الزائرين لمصر من العودة إلى المملكة.
وأوضحت السفارة بأن شركات الطيران بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات، ستواصل رحلاتها وفق جداولها المعتادة.
وبينت أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.
#تنويه| تود سفارة المملكة لدى مصر إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة pic.twitter.com/NRnO0UcicV
— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 9, 2020
وفق “أخبار 24”.