فيديو من داخل غرفة القيادة والتحكم بالمدينة يوضح كيفية متابعة الإجراءات الوقائية بالمنشآت الصحية

نشرت إمارة المدينة المنورة مقطع فيديو من داخل غرفة القيادة والتحكم بصحة المنطقة، يبيّن كيف تعمل المنصات الإلكترونية لمتابعة الإجراءات الاحترازية الوقائية في المنشآت الصحية ومنافذ المدينة المنورة.
وأوضح مدير صحة المدينة الدكتور محمد الخلاوي، أن غرف التحكم مسؤولة عن كل ما يتعلق بكل حالات الاشتباه التي تصل إلى منشأة صحية، ومتابعة جميع الفرق الميدانية التي تعمل بمختلف الأماكن.
وقال الخلاوي إن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويوجد بها ممثلون عن 13 جهة مختلفة يتعاملون مع كل القضايا، وتعقد اجتماعاً رئيسياً كل يوم، ويوجد بها شاشات تحتوي على أغلب المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات، وأغلبها مربوطة إلكترونياً تنقل من مكان الحدث بشكل مباشر. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن كل مستشفى في المنطقة يوجد به غرف عزل تستطيع التعامل مع أشد حالات المشاكل التنفسية، ويوجد مركز متخصص للتعامل مع الحالات التنفسية المؤكد إصابتها بأحد أنواع الفيروسات، كما يوجد فريق متخصص ومدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات.
#فيديو || 🎥
على مدار الـ 24 ساعة
غرفة القيادة والتحكم ..
منصات الكترونية لتعزيز الاجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت الصحية ومنافذ #المدينة_المنورة#إمارة_المدينة#صحة_المدينة pic.twitter.com/eGceFfIrHB
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 9, 2020