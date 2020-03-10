“الصحة”: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة في ساعة متأخرة من مساء أمس (الإثنين)، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، مشيرة إلى أن الفحوصات المخبرية أثبتت أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد، وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وحضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضاً، وتم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
ولفتت إلى أنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.
وتطمئن وزارة الصحة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً، وجار التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، أن يتواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.