بالفيديو.. مواطن مصاب بـ”كورونا” يتحدث من المستشفى عن سفره إلى إيران واكتشاف إصابته بعد العودة للمملكة

استضاف برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” عبر اتصال هاتفي أحد المواطنين المصابين بفيروس كورونا الجديد، والذي يتلقى العلاج في مجمع الدمام الطبي بالمنطقة الشرقية.
وقال المواطن إنه عائد من مدينة مشهد الإيرانية التي سافر إليها عبر البحرين ودبي ومكث فيها سبعة أيام، وبعد عودته لم يكن يعلم بإصابته ولم تظهر عليه أي أعراض.
وأضاف أنه استُدعي بعد وصوله للمملكة بسبعة أيام للفحص وأُخذت منه العينة، ثم جرى عزله في فندق حتى ظهور النتائج، وبعد تأكد إصابته نُقل إلى المستشفى حيث يمكث الآن. وفق “أخبار 24”.
وأشاد المواطن بجودة الرعاية الصحية التي يتلقاها، كما أثنى على الدعم النفسي الذي يقدمه الكادر التمريضي، والذي ساهم في تخفيف قلقه من تسببه في إصابة أي شخص من المخالطين له، قبل ظهور نتائج فحوصاتهم، والتي كانت سلبية.
برنامج #في_الصورة ينفرد باتصال تليفوني مع “أبو محمد” أحد المصابين بفيروس #كورونا في #القطيف:
– جلست في مشهد 7 أيام، ولم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج.
– لم أشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس.
– الرعاية الطبية ممتازة، والتعامل معنا إنساني راقي#كورونا_في_الصورة pic.twitter.com/c40duNAyUp
— في الصورة (@Fealsora) ٩ مارس ٢٠٢٠