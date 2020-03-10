مصادر: تأجيل عودة فهد المولد إلى الاتحاد بسبب “كورونا”

أشارت تقارير صحفية إلى أن عودة اللاعب فهد المولد إلى صفوف فريق الاتحاد لمواصلة مشواره بعد انتهاء فترة إيقافه، بات من المؤكد أنها ستتأجل بسبب فيروس “كورونا” الجديد.
وكان من المقرر أن يعود فهد المولد إلى جدة أمس (الإثنين)، لكنها تأجلت إلى اليوم (الثلاثاء)، ومن المقرر أن يدخل اللاعب للحجر الصحي فوز وصوله المملكة للتأكد من سلامته؛ حيث إنه قضى فترة تأهيله في فرنسا التي انتشر بها الفيروس.
يذكر أن مباراة النصر أمام الاتحاد المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الـ 12 من مايو المقبل، هي التي يمكن للمولد المشاركة فيها، حيث ستنتهي رسمياً فترة إيقافه التي امتدت لعامين. وفق “أخبار 24”.