سحب عينات الدم من نور حبتور وزوجته لمطابقة الـDNA مع عينات المشتبه في أنه ابنهما نسيم

كشف المحامي الدكتور سعد بن شايع وكيل أسرة المختطف نسيم حبتور عن سحب عينات الدم من والده نور حبتور ووالدته اليوم الإثنين، لمطابقة الـDNA مع المشتبه بأنه ابنهما المختطف نسيم حبتور.
وأوضح المحامي أن فريق سحب العينات جلس مع والد المختطف ووالدته قبل سحب العينات، وطمأنهما بأن الفريق يعرف قدر مهمته الأخلاقية والإنسانية، ثم جرى سحب 6 عينات، 3 منها أُرسلت إلى الرياض لفحصها، بينما ستُفحص الـ3 الأخرى في الدمام.
وأضاف أن نتائج العنيات المسحوبة ستظهر بعد 6 أو 5 ساعات، وأنهم في انتظار النتائج، مشيراً إلى أنه في حال عدم تطابق نتائج عينات الـDNA مع نسيم، ستُحفظ النتائج لمطابقتها مع أي شخص آخر يُشتبه في أنه الابن المختطف نسيم حبتور مستقبلا. وفق “أخبار 24”.