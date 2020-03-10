وقف وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، على عمل الوزارة في تطبيق “المدرسة الافتراضية”، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وزار آل الشيخ مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، واطلع على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها الوزارة، والبدء في تفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات في بقية مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع.
كما تابع بث قنوات “عين المباشرة” للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، واطلع على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظاً على استمرار سير العملية التعليمية.
وأكد آل الشيخ على مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب، موضحاً أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم.
#فيديو |#وزير_التعليم يقف ميدانياً مع زملائه المعلمين لمتابعته إطلاق بث 15 قناة تعليمية لـ”عين”، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي عن بُعد في اليوم الأول من تعليق الدراسة. pic.twitter.com/sft7cpT6kq
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) ٩ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.